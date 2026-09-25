Salomón Jara propone desaparecer poderes en Juchitán

septiembre 25, 2026

Gobiernk de Oaxaca toma mando de la seguridad en el lugar

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que instruyó al secretario de Gobierno para solicitar formalmente al Congreso del Estado la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, ante una situación que, dijo, requiere decisiones firmes para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a la población.

El mandatario estatal explicó que, de aprobarse la solicitud, se procedería conforme a la legislación vigente al nombramiento de un encargado de la Administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal, quien asumiría temporalmente la conducción del gobierno y de los asuntos públicos de Juchitán.

Jara Cruz sostuvo que la medida responde a las circunstancias que atraviesa actualmente el municipio y aseguró que su gobierno ha mantenido presencia en la zona mediante las fuerzas de seguridad. Adelantó que en los próximos días se reforzará la presencia territorial y continuará la coordinación con el gobierno federal.

“El gobierno del Estado ha asumido las responsabilidades que le corresponden y seguirá siendo, pero las circunstancias actuales requieren dar un paso más”, señaló el gobernador al explicar la decisión.

El gobernador expresó su confianza en que el Congreso local, dentro de sus atribuciones, analice y procese la solicitud a la brevedad.

Aseguró que, de concretarse la desaparición del Ayuntamiento, su administración se encargará de que exista una transición ordenada que permita mantener en funcionamiento al municipio.

Jara enfatizó que la vida pública de Juchitán no puede detenerse y que deberán continuar los servicios públicos, las labores de seguridad, la atención social, las obras y las acciones gubernamentales en las colonias, agencias y comunidades.

El mandatario no detalló en su mensaje los hechos específicos que motivaron la solicitud ni precisó cuándo podría resolverse el procedimiento en el Congreso estatal.

La decisión, por tanto, deberá seguir el proceso establecido en la legislación local antes de que pueda concretarse cualquier modificación en la conducción del Ayuntamiento.

A pesar de anunciar el procedimiento para desaparecer el gobierno municipal, Jara aseguró que “en Juchitán hay paz y tranquilidad” y dirigió un mensaje a sus habitantes para garantizarles que contarán con el respaldo de las autoridades estatales.

“Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, afirmó el gobernador, al reiterar que su administración mantendrá la presencia de las fuerzas de seguridad y la coordinación con la Federación para atender las condiciones que enfrenta el municipio.