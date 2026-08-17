Preparan velada de Día de Muertos con música, catrinas y moda en el Museo Bola de Oro

Preparan velada de Día de Muertos con música, catrinas y moda en el Museo Bola de Oro

agosto 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Una experiencia inmersiva que combinará tradición, música, fotografía y moda se prepara para celebrar el Día de Muertos en las instalaciones del Museo Bola de Oro, ubicado en la comunidad de Estanzuela, cerca de Coatepec.

Bajo el nombre “Voces al más allá: una velada musical de Día de Muertos”, el evento se realizará el próximo 31 de octubre a partir de las 18:00 horas y reunirá distintas expresiones artísticas en un espacio que conserva parte de la historia de la producción cafetalera de la región.

Robin Mota, community manager de Café Bola de Oro, explicó que la intención es ofrecer al público una experiencia diferente, aprovechando las características del antiguo beneficio de café, donde se desarrollará la celebración.

“Este evento también es un evento inmersivo en la moda y este antiguo beneficio procesaba todo el café hace más de 100 años. Precisamente el evento se hace como cultura del café, e inmerso en este antiguo beneficio”, señaló.

La jornada estará integrada por tres momentos principales. El primero será la participación de “Catrinas, el reflejo de la muerte”, plataforma que realizará un concurso fotográfico de catrinas. Las personas interesadas podrán consultar las bases e inscribirse a través de sus redes sociales.

Posteriormente se presentará Juan José Mujica, reconocido como voz gemela de Juan Gabriel, quien ofrecerá un concierto tributo al llamado “Divo de Juárez”.

La velada concluirá con un fashion show de catrinas, organizado con la participación de la plataforma Errante, en el que se mostrarán diseños y vestuarios inspirados en esta tradición mexicana.

Los organizadores destacaron que la pasarela permitirá también mostrar el talento de diseñadores mexicanos y complementar la experiencia cultural que se pretende ofrecer a los asistentes.

“Lo que puede encontrar el público en este evento, principalmente, es cultura”, señalaron durante la presentación. Además del concierto, habrá una exposición fotográfica como parte del festival de catrinas y posteriormente la pasarela.

La actividad se realizará en una sola fecha y, debido a que el Museo Bola de Oro se encuentra fuera de la zona urbana, los organizadores contemplan ofrecer dos modalidades de acceso: una con transporte y otra sin transporte, con el objetivo de facilitar la llegada de quienes no cuentan con vehículo particular.

De acuerdo con los organizadores, el inmueble tiene capacidad para recibir eventos de entre 100 y 300 personas, aunque esperan una asistencia importante para esta velada musical.

El precio de los boletos será dado a conocer el 24 de agosto, fecha en que comenzará su venta. También se prevé que ese mismo día se publiquen las tarifas correspondientes a las opciones con y sin transporte.