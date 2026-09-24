Poder Judicial de Veracruz fortalece vínculos de cooperación internacional en materia de derechos humanos y justicia intercultural

septiembre 24, 2026

La institución sostuvo encuentros de trabajo con representantes de Naciones Unidas para explorar mecanismos de colaboración, capacitación e intercambio de experiencias.

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026.– El fortalecimiento de los derechos humanos, la interculturalidad y el acceso a una justicia cercana e incluyente requiere de la colaboración y el intercambio de experiencias entre instituciones, organismos especializados y actores internacionales.

En este marco, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández, sostuvo encuentros de trabajo con la Mtra. Allegra María del Pilar Baiocchi, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en México, así como con la Mtra. Niza Castañeda y el Mtro. Alan García Campos, agentes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Durante la agenda institucional se compartieron las principales líneas de trabajo del Poder Judicial de Veracruz y se abordaron temas relacionados con el acceso efectivo a la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y la atención a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, destacando la importancia de una perspectiva intercultural que reconozca la diversidad cultural y lingüística de Veracruz.

Asimismo, se identificaron posibles mecanismos de colaboración, entre ellos capacitación especializada, intercambio de experiencias y buenas prácticas, acompañamiento técnico y desarrollo de proyectos y actividades formativas, así como actividades académicas de alcance internacional.

Con esta agenda de trabajo, el Poder Judicial del Estado de Veracruz fortalece sus vínculos de cooperación internacional y refrenda su compromiso con una justicia cercana, incluyente, respetuosa de la diversidad cultural y lingüística y comprometida con los derechos humanos.