Sheinbaum celebra crecimiento de 1.5 del PIB durante segundo trimestre de 2026

julio 30, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el crecimiento de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del año, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y aseguró que el resultado refleja el dinamismo del sector primario y de los servicios, así como la estabilización de la actividad manufacturera.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el reporte del Inegi como “muy buena noticia” y explicó que el desempeño económico estuvo impulsado principalmente por el incremento en la producción agropecuaria y minera.

Sheinbaum señaló que el sector primario registró un crecimiento “muy, muy importante”, derivado tanto de un mayor volumen de producción como del aumento en los precios internacionales de diversos minerales preciosos.

Precisó que el encarecimiento del oro y la plata contribuyó de manera significativa al valor de la producción nacional, fortaleciendo el desempeño de las actividades vinculadas al campo y la minería.

Además, destacó que el sector terciario, integrado por las actividades de servicios, también mostró un comportamiento favorable y se consolidó como otro de los pilares que impulsaron el crecimiento económico del país durante el periodo.

En contraste, explicó que la industria manufacturera, que había mostrado una tendencia de desaceleración en meses anteriores, logró detener su caída, lo que evitó un mayor impacto sobre la actividad económica y abonó a la recuperación observada en el trimestre.

La titular del Ejecutivo subrayó que el crecimiento de 1.5 por ciento corresponde a la variación trimestral de la economía, mientras que, al anualizar ese desempeño, el incremento equivale a aproximadamente 2.5 por ciento.

La presidenta consideró que estas cifras reflejan la fortaleza de la economía mexicana pese al complejo entorno internacional y sostuvo que los resultados muestran que los sectores productivos mantienen una trayectoria positiva.