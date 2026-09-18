Detienen al presunto feminicida de estudiante española en Morelos

septiembre 18, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Francisco Javier “N”, alias “El Trompas” o “El Paco”, por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera.

La estudiante española, de 21 años, fue asesinada el pasado sábado 12 de septiembre en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, mientras realizaba una estancia académica de intercambio.

El funcionario federal indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron la captura tras un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron identificar, ubicar y detener a Francisco Javier “N”, señalado como principal responsable del asesinato ocurrido el 12 de septiembre.

El detenido, identificado como “El Trompas”, de 37 años, había sido arrestado anteriormente en cinco ocasiones y acumulaba acusaciones por robo, lesiones, amenazas y allanamiento de morada.

De acuerdo con el historial referido por El Universal, fue detenido dos veces durante 2007 por los delitos de robo calificado y en 2010 por robo a transeúnte con violencia y robo calificado.

Claudia Tacoronte Aguilera, originaria de Canarias, España, realizaba una estancia de intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La estudiante española fue atacada cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla tras un presunto intento de robo, cuando asistía a una actividad relacionada con la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.