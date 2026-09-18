GTA VI tendrá un álbum oficial con 34 canciones originales

septiembre 18, 2026

La compañia Rockstar Games confirmó “Grand Theft Auto VI: The Album”, un recopilatorio oficial que reunirá 34 canciones originales creadas para acompañar el mundo de Vice City y Leonida. Como adelanto, seis temas ya fueron lanzados en plataformas de streaming, con artistas como Travis Scott, Yung Lean, PinkPantheress y Rauw Alejandro.

La producción fue realizada en colaboración con Atlantic Records y estará disponible el próximo 19 de noviembre, el mismo día en que está previsto el lanzamiento de GTA VI. Además de la versión digital, Rockstar Games anunció ediciones físicas en CD y vinilo.

Una mezcla de artistas que ya comienza a llamar la atención

Los primeros seis sencillos muestran la variedad musical que tendrá el proyecto. Entre ellos se encuentran “That’s It” de Yung Lean, con Future y Metro Boomin; “RHYNO” de Travis Scott; “Sexy Magic” de CA7RIEL & Paco Amoroso junto a PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy; “Last Thing You Need” de Morgan Wallen; “Macacoa 2000” de Rauw Alejandro; y “Bright Lights, Big City” de Keith Richards.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la participación de Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk, como productor de “RHYNO”, el tema interpretado por Travis Scott.

Tal vez te interese: Jesse & Joy se separan temporalmente tras 21 años de carrera

La selección también confirma que Rockstar Games busca mantener la diversidad musical que ha caracterizado a la franquicia, con géneros que van desde el hip-hop y la música electrónica hasta el country y los ritmos latinos. Todavía quedan 28 canciones por revelar, por lo que aún no se conoce la lista completa de colaboradores.

Varios artistas ya habían dado pistas

Antes del anuncio oficial, algunos músicos comenzaron a publicar imágenes y mensajes relacionados con el universo de GTA VI. Future, Metro Boomin, Travis Scott, Yung Lean, PinkPantheress y otros artistas habían dejado señales en sus redes sociales que apuntaban a una posible colaboración con Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI: The Album llegará el 19 de noviembre, junto con el videojuego, y todavía quedan 28 canciones por conocer. Rockstar Games también ha adelantado que habrá novedades sobre la música dinámica y la evolución de las estaciones de radio dentro del juego, por lo que el álbum no representa todo el contenido musical que tendrá GTA VI.