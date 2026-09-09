El gobierno de México fortalece el servicio eléctrico en Morelos con inversión y atención en territorio

El gobierno de México fortalece el servicio eléctrico en Morelos con inversión y atención en territorio

septiembre 9, 2026

Bajo la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener una Comisión Federal de Electricidad (CFE) cercana a la población y con presencia permanente en territorio, autoridades de la CFE sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del Gobierno de Morelos, municipios y Protección Civil para revisar avances, fortalecer la coordinación y atender de manera puntual los temas relacionados con el servicio eléctrico.

Como resultado del encuentro, se acordó elaborar de manera conjunta un programa de prevención de riesgos, con participación de Protección Civil; fortalecer la colaboración de los municipios en las labores de poda para agilizar los trabajos preventivos; y mantener reuniones directas entre autoridades locales y la CFE para dar seguimiento a asuntos comunes y mejorar los canales de comunicación.

Estas acciones se desarrollan en un contexto de suficiencia eléctrica en el estado. Morelos cuenta actualmente con una capacidad de 919 MVA y, durante el punto máximo de demanda registrado en mayo, el sistema alcanzó 512 MVA, por lo que mantiene una capacidad disponible de 44.2%.

Para fortalecer esta condición y acompañar el crecimiento de la demanda, la CFE destina 91.74 millones de pesos a proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura de distribución, que incluyen subestaciones, líneas de media tensión, renovación de redes y sustitución de conductores.

Entre las obras destaca la ampliación de la Subestación Tejalpa, con una inversión de 37.29 millones de pesos, que permitirá incrementar su capacidad de 30 a 40 MVA y reforzar el suministro en la zona.

A estas inversiones se suma un programa permanente de mantenimiento. De enero a agosto de 2026, la CFE realizó 279 mil 764 acciones en líneas, subestaciones y redes, alcanzando un avance de 121% respecto de lo programado. Entre los trabajos destacan poda de árboles, inspección de líneas, instalación de protección para fauna y sustitución de apartarrayos y aislamientos.

En paralelo, la CFE continúa avanzando en justicia energética. Al cierre de julio se concluyeron 61 obras en 15 municipios, con una inversión de 31.88 millones de pesos, en beneficio de 725 viviendas, lo que permitió alcanzar una cobertura eléctrica estatal de 99.98%.

Asimismo, se encuentra en gestión ante la Secretaría de Energía la asignación de recursos para 39 obras en 19 municipios, con una inversión estimada de 24.31 millones de pesos, mediante las cuales se prevé beneficiar a 397 viviendas adicionales y alcanzar una cobertura de 99.99% al cierre de 2026.

Con coordinación en territorio, inversión, mantenimiento y ampliación de la cobertura, la CFE avanza en el fortalecimiento del servicio eléctrico en Morelos y refrenda el compromiso del Gobierno de México de brindar un suministro cada vez más confiable, seguro y cercano a las necesidades de la población.