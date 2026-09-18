Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a su segundo bebé
septiembre 18, 2026
La pareja de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi confirmó la llegada de su segundo bebé mediante adopción, tras compartir una fotografía en Instagram.
En la imagen aparecen las manos de ambos sosteniendo la mano del bebé, acompañadas por un anillo que lleva la palabra “Mamá”, como parte del anuncio.
La noticia surge después de que Millie Bobby Brown compartiera un video de un viaje familiar a Italia, donde aparece Jake Bongiovi con un portabebés.
La pareja ya había recurrido al proceso de adopción para convertirse en padres por primera vez cuando recibieron a su hija durante el verano de 2025.
Ambos decidieron mantener en privado los detalles sobre la llegada de su primera hija, aunque posteriormente fueron vistos paseando en Estados Unidos.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron mediante una ceremonia civil íntima en mayo de 2024; meses después celebraron una boda más grande.