Módulo de Xallitic ha brindado 122 atenciones y 12 contenciones de primeros auxilios

septiembre 17, 2026

Ariadna García.- Xalapa, Ver. El módulo de atención instalado en el puente de Xallitic ha permitido brindar apoyo a personas que atraviesan por crisis emocionales dio a conocer Olivia Aguilar Dorantes, directora del DIF Municipal de Xalapa.

La funcionaria explicó que este espacio opera principalmente como un punto de información, orientación y canalización; sin embargo, cuando se detecta que una persona se encuentra en una situación de riesgo, el personal proporciona una primera atención psicológica.

“En lo que va del año se han hecho 122 atenciones, la ciudadanía acude al módulo, 65 son mujeres y 56 hombres, así como una persona no binaria. Damos información, se han dado 65 canalizaciones de atención psicológica”, detalló.

Aguilar Dorantes señaló que dentro de las 122 atenciones registradas se encuentran casos que requirieron contención inmediata y 12 primeros auxilios psicológicos.

Explicó que, una vez identificada la necesidad de atención especializada, las personas son canalizadas principalmente a alguno de los siete módulos de atención psicológica del DIF Municipal.

Además, dependiendo de las características de cada caso, pueden ser vinculadas con los Centros de Integración Juvenil, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) o el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La directora del DIF destacó que la estrategia de prevención no se limita al módulo de Xallitic, pues el Ayuntamiento desarrolla actividades en escuelas y grupos de apoyo con diferentes sectores de la población.