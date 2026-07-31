Siguen afinando proyecto para evitar que más personas atenten contra su vida en Xallitic

Siguen afinando proyecto para evitar que más personas atenten contra su vida en Xallitic

julio 31, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El director de Desarrollo Urbano, Aldo Ponce Ramírez, afirmó que siguen trabajando y afinando el proyecto para la instalación de algunos elementos en el barrio mágico de Xallitic como medida preventiva para inhibir los suicidios.

El funcionario municipal explicó que hay un proyecto que se está detallando con la dirección de Obras Públicas e incluso la Universidad Veracruzana con la idea de “intervenir la parte de arriba del puente y que no rompa con el estilo arquitectónico”.

“Se sigue trabajando con la dirección de Obras Públicas, ellos son los que llevan el proyecto, hemos estado con distintos especialistas platicando la situación y mejorando los proyectos para la solución”.

Señaló que entrarán a la etapa de socializarlo con los vecinos y con el comité del Barrio Mágico de Xallitic.

Aunado a ello, explicó que se realiza un operativo conjunto con las empresas de telecomunicaciones para depurar el cableado aéreo que afectan la imagen urbana del lugar.

“Tuvimos una buena respuesta por parte de los vecinos y también de las empresas de telecomunicación y lo vamos a seguir replicando en varias partes del municipio”.

Las autoridades estiman que estos trabajos en el barrio para evitar que más personas atenten contra su vida queden definidos en agosto una vez que se tenga el aval y opinión de los vecinos.