Xallitic celebrará tres años como Barrio Mágico con cuatro días de actividades

agosto 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con una agenda de actividades artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, el Ayuntamiento de Xalapa celebrará durante cuatro días el tercer aniversario del nombramiento de Xallitic como Barrio Mágico, informó el director de Cultura municipal, Marco Darío García Franco.

El funcionario destacó que Xallitic mantiene la distinción como el único Barrio Mágico de Veracruz, lo que representa un reconocimiento importante para la capital y lo coloca como uno de los principales atractivos turísticos de la entidad, junto con sus ocho Pueblos Mágicos.

Señaló que la celebración busca acercar a la población a la historia e importancia de este espacio, así como impulsar el rescate de su arquitectura, tradiciones y, especialmente, de la comunidad que mantiene viva la identidad del barrio.

Las actividades comenzarán el jueves 20 de agosto con el programa Baila Esta Cumbia, que tendrá un encuentro de DJs y una noche dedicada a los ritmos tropicales.

Para el viernes 21, la programación continuará por la tarde con la presentación de la Orquesta Municipal de Xalapa y una actividad especial que será proyectada sobre el puente de Xallitic. Ese mismo día se realizará la declaratoria inaugural, con la participación de la alcaldesa Daniela Griego Ceballos y autoridades estatales.

El sábado se desarrollará una jornada dirigida a toda la familia, con talleres de alfarería, talla en madera y bisutería, además de stands gastronómicos, expoventa artesanal y espacios para emprendedores.