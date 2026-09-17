Locales en Plaza Atenas eran utilizados como bodegas insalubres: Enrique Mapel

septiembre 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La confrontación en la Plaza Atenas estalló cuando integrantes de una organización de comerciantes tomaron por la fuerza al menos siete locales que, según afirmaron, permanecían inactivos o eran utilizados de manera irregular como bodegas insalubres.

Así lo dio a conocer Enrique Mapel, líder del Frente Popular Francisco Villa de la Unión Democrática del Estado de Veracruz, quien además explicó que el inmueble fue entregado a su agrupación desde hace más de 13 años, durante la administración de la exalcaldesa Elizabeth Morales y tras gestiones iniciadas con David Velasco, con el objetivo de reubicar a vendedores que operaban en la vía pública.

Sin embargo, acusó que varios beneficiarios abandonaron la actividad comercial o usaron los espacios de forma indebida por más de una década.

«Los espacios, de acuerdo a la norma y a la ley, son para trabajar y no para bodegas. Después de 10 días de inactividad, el Ayuntamiento tiene la potestad de recogerlos. Exigimos la reasignación de locales para compañeros que quedaron fuera desde un principio y que realmente necesitan trabajar», sostuvo el dirigente.

Según la versión de la organización, el procedimiento administrativo de reasignación fue formalizado ante el gobierno municipal mediante las notificadores correspondientes.

Los miembros del gremio decidieron tomar posesión de siete inmuebles para limpiarlos y reabrirlos al público, argumentando que se encontraban en condiciones de desaseo y abandono.

La acción generó el rechazo inmediato de un grupo de comerciantes inconformes, quienes acusaron un despojo arbitrario, derivando en agresiones verbales, amenazas de violencia física e incluso el bloqueo de calles aledañas en el barrio de El Dique para exigir la intervención de las autoridades.

Ante los sealamientos de presunta ilegalidad en el desalojo, el líder de la organización descartó caer en confrontaciones directas y emplazó a los inconformes a acudir ante el Ayuntamiento de Xalapa o la Fiscalía General del Estado (FGE) para dirimir el conflicto por la vía legal.

«Si ellos consideran que se cometió un delito, que lo comprueben en la Fiscalía. Nosotros cumplimos con el procedimiento formal y entregamos la documentación requerida. No estamos en la disposición de cederles un solo centímetro de esta plaza», sentenció.

Los inconformes mantuvieron la interrupción del tráfico vehicular en El Dique durante varias horas, en espera de que representantes del Ayuntamiento y autoridades establezcan una mesa de diálogo que permita definir la situación jurídica de los locales y restablecer el orden en la zona.