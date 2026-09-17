Comerciantes de Plaza Atenas denuncian desalojo y bloquean vialidades

septiembre 17, 2026

Juan David Castilla.- Comerciantes de la Plaza Atenas protestaron y bloquearon las calles Atletas y Venustiano Carranza, en esta ciudad de Xalapa, para denunciar el desalojo violento e ilegal de sus locales comerciales por parte de presuntos grupos de choque y señalar omisión de las autoridades.

Los inconformes cerraron el paso vehicular en el barrio de El Dique para exigir la presencia de las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa y de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que por la mañana irrumpieran en los comercios para destruirlos y saquearlos.

De acuerdo con Guillermo, uno de los locatarios afectados, los hechos se registraron cerca de las 6:00 horas de este jueves, cuando un sujeto identificado como Enrique Mapel, líder del Frente Popular Francisco Villa de la Unión Democrática del Estado de Veracruz, acompañado por al menos ocho personas, ingresó por la fuerza al inmueble.

“Empezaron a romper chapas, candados y a sacar todas nuestras pertenencias. A algunos compañeros les fueron a botar sus cosas a la calle. No voy a mover ni un solo dedo hasta que venga la Fiscalía y ponga la demanda, porque él se ostenta como casi dueño de la plaza”, recriminó el afectado.

El comerciante explicó que la problemática afecta de forma directa a cerca de 10 trabajadores y familias que desde hace varios años dependen de estos espacios comerciales para subsistir. Acusó además que el sujeto operó de manera intimidatoria para despojarlos de sus centros de trabajo.

“Creyó que con venir con seis u ocho porros me iba a amedrentar. Ahí está sentado desayunando, riéndose de nosotros, diciendo que la plaza es suya”, aseveró.

Los locatarios denunciaron que el espacio padece un abandono institucional por parte del gobierno, pues a pesar de las constantes solicitudes de mantenimiento por filtraciones, grietas en la losa y fallas en la red hidrosanitaria, las autoridades han ignorado los reportes.

Asimismo, señalaron que el presunto responsable ha incurrido en irregularidades al usufructuar espacios públicos que debieron destinar al trabajo comercial, arrendándolos a terceros de forma ilegal.

A pesar de que notificaron desde temprana hora al área de Comercio y a funcionarios municipales, acusaron que pasaron más de tres horas sin que ninguna autoridad acudiera a atender el conflicto o a resguardar la zona.

Los comerciantes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta y los bloqueos en las inmediaciones del barrio de El Dique hasta que intervengan la Fiscalía General del Estado y la autoridad municipal para garantizar la restitución de sus espacios laborales y castigar los actos de vandalismo y despojo.