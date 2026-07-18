PVEM abre la puerta a la reelección de diputados de Veracruz en 2027

PVEM abre la puerta a la reelección de diputados de Veracruz en 2027

julio 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Herrera Lendechy, confirmó que los seis diputados locales de su partido podrían participar en el proceso interno para buscar la reelección o una candidatura a la Cámara de Diputados en 2027.

Explicó que será la dirigencia nacional la que defina las reglas del proceso interno y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes para competir por una candidatura, ya sea para permanecer en el Congreso de Veracruz o buscar una diputación federal.

El 30 de junio, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma para regular el nepotismo y eliminar la reelección consecutiva; sin embargo, esas disposiciones entrarán en vigor hasta el proceso electoral de 2030, por lo que no aplicarán en la elección de 2027.

En la elección pasada, Morena determinó como criterio interno no postular a diputados para la reelección; no obstante, el PVEM sí contempla esa posibilidad, aunque la decisión final dependerá de las reglas que emita su dirigencia nacional.

Al ser cuestionado sobre el tema, Herrera Lendechy señaló: «Vamos a hacer el análisis de dónde somos más competentes, pero definitivamente aprobaremos el tema de reelección cuando convenga».

Añadió que los lineamientos serán definidos por la dirigencia nacional y descartó que el proceso de selección incluya encuestas.

«Los lineamientos no los va a marcar el partido a nivel nacional, ahí vendrán los requisitos; nosotros no tenemos el método de encuesta, pero seguro habrá una publicación», argumentó.

Comentó que el partido evaluará el desempeño de quienes busquen una candidatura, tomando en cuenta su trabajo legislativo, las iniciativas presentadas, la asistencia a las sesiones y la actividad que desarrollen en sus respectivos distritos.

Actualmente, la bancada del PVEM está integrada por Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Estefanía Bastida Cuevas, ambos diputados de representación proporcional; además de Roxana Barragán Hernández, del distrito de Alvarado; Urbano Bautista Martínez, de Acayucan; Tania María Cruz Mejía, de Río Blanco, y Citlali Medellín Careaga, de Tuxpan.

El Partido Verde también obtuvo la diputación del distrito de Orizaba; sin embargo, la legisladora suplente Nallely Mendoza Camarillo, quien asumió el cargo tras la incorporación de Igor Rojí López a la Secretaría de Turismo, se integró posteriormente a la bancada de Morena.

Crítica ausencias de diputados

En otro tema, Herrera Lendechy consideró que los legisladores que han recibido descuentos por inasistencias deberían asumir con responsabilidad su función, al señalar que durante el periodo ordinario únicamente acuden al Congreso en dos ocasiones por quincena y, en el receso, solo cuando son convocados a sesiones extraordinarias o solemnes.

«Les debería dar pena. Creo que ya se han justificado varias, pero la bancada del Verde, con la coordinación del diputado Marcelo, es de las más altas en asistencia», afirmó.