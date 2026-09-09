Rotación laboral pone a prueba el cumplimiento de las empresas

septiembre 8, 2026

La rotación de personal no solo representa un reto para las empresas por los costos asociados al reclutamiento, selección, contratación e inducción de nuevos colaboradores.

Cuando este fenómeno es constante, también puede poner a prueba la capacidad de las organizaciones para mantener actualizados sus procesos de capacitación, expedientes, registros y protocolos de seguridad, elementos que forman parte de las obligaciones en materia laboral y pueden ser revisados durante una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Para Grupo CICADEHP, empresa con 39 años de experiencia en cumplimiento laboral, atención a inspecciones de la STPS y seguridad e higiene, la gestión de la rotación debe abordarse desde una perspectiva preventiva. Cada incorporación implica, además de cubrir una vacante, garantizar que el nuevo trabajador conozca las condiciones de su puesto, reciba la capacitación correspondiente y cuente con la documentación que permita acreditar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

La Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores deben proporcionar capacitación y adiestramiento a su personal, así como conservar la documentación que acredite estas acciones. Asimismo, la NOM-035-STPS-2018 obliga a los centros de trabajo a identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, promueve un entorno organizacional favorable, con responsabilidades que varían según el número de trabajadores.

En este contexto, una empresa que registra una alta movilidad de trabajadores enfrenta un desafío adicional: mantener la trazabilidad de sus procesos internos. La salida de un colaborador y el ingreso de otro pueden implicar la actualización de expedientes, completar procesos de inducción, generar constancias de capacitación, comunicar políticas internas y reforzar protocolos de seguridad. La omisión de alguno de estos elementos puede derivar en observaciones por parte de la autoridad laboral.

El riesgo no es la rotación en sí misma, sino que los procesos administrativos y preventivos no evolucionen al mismo ritmo que la plantilla laboral. Una organización puede contar con políticas y procedimientos adecuados, pero si estos no son comunicados, documentados y aplicados con cada nuevo integrante, pueden existir brechas entre lo establecido internamente y lo que la empresa puede acreditar ante una revisión.

“Cambiar constantemente de personal no solo implica volver a contratar; también significa reiniciar los procesos de inducción, capacitación y control documental necesarios para demostrar el cumplimiento de la normatividad laboral”, señaló Jessica Maravilla, líder de Relaciones Públicas de Grupo CICADEHP.

Uno de los principales retos para las organizaciones consiste en evitar que la presión por cubrir vacantes haga que los procesos de cumplimiento pasen a segundo plano. En sectores donde existe una elevada rotación laboral, contar con mecanismos estandarizados para la inducción, capacitación y actualización documental permite reducir la dependencia de procesos manuales y facilita demostrar que las obligaciones se están cumpliendo de manera consistente.

Ante este panorama, CICADEHP señala que las empresas deben ir más allá de cubrir vacantes e integrar la gestión de la rotación a su estrategia de cumplimiento, mediante auditorías internas, actualización de expedientes y revisiones preventivas que permitan identificar posibles incumplimientos antes de una inspección laboral.

De esta forma, el desafío no es cubrir rápidamente una vacante, sino lograr que cada nuevo integrante se incorpore a la operación bajo los mismos estándares de seguridad, capacitación y cumplimiento que el resto de la plantilla.

En un entorno donde las inspecciones laborales requieren cada vez mayor capacidad de respuesta documental, convertir la prevención en un proceso permanente puede ser una diferencia entre detectar una brecha a tiempo o enfrentarla cuando la autoridad ya está realizando una revisión.