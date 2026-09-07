Hasta 20 juegos de castigo tras pelea entre Pericos y Olmecas

septiembre 7, 2026

Los Pericos de Puebla quedaron eliminados de la Serie de Campeonato de la Zona Sur después de perder 10-8 ante los Olmecas de Tabasco en un quinto juego que terminó marcado por los enfrentamientos entre jugadores de ambas novenas. La derrota le dio a Tabasco el campeonato de la zona y el pase a la Serie del Rey, pero el encuentro también dejó consecuencias disciplinarias para los peloteros involucrados.

La tensión aumentó durante la octava entrada, cuando un lanzamiento de Clayton Andrews golpeó a Herlis Rodríguez. El jugador de Puebla reaccionó ante el pelotazo y regresó hacia el lanzador, provocando que las bancas de ambos equipos se vaciaran y comenzara una pelea dentro del terreno de juego.

El enfrentamiento quedó registrado en imágenes que muestran cómo la discusión terminó involucrando a jugadores de ambas novenas.

La situación se repitió poco después. José Martínez golpeó con un lanzamiento a Phillip Ervin, lo que provocó una nueva confrontación entre los jugadores. Más tarde, Francis Peguero también golpeó a Lorenzo Cedrola, en un partido que terminó con distintos momentos de tensión. https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=OroNoticiasPue&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2096274578553049180&lang=es&maxWidth=560px&origin=https%3A%2F%2Foronoticiaspuebla.com%2Fhasta-20-juegos-de-castigo-tras-pelea-entre-pericos-y-olmecas%2F&sessionId=2ea8696bf36dc3c56b0e70a9e63ff0981b64173a&siteScreenName=OroNoticiasPue&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px

José Martínez recibe el castigo más severo

Después de revisar lo ocurrido, la Liga Mexicana de Beisbol anunció las sanciones para los jugadores involucrados. José Martínez recibió el castigo más fuerte: 20 partidos de suspensión y una multa económica por su participación en los incidentes del encuentro.

El lanzador de los Pericos comenzará a cumplir la suspensión hasta el inicio de la temporada 2027, debido a que Puebla quedó eliminado de los playoffs. Esto significa que Martínez se perderá las primeras 20 jornadas en las que esté disponible para jugar con la novena poblana.

La sanción de Martínez fue parte de un castigo colectivo para nueve jugadores de ambos equipos. Por los Pericos también fueron suspendidos Ciro Norzagaray, con cuatro partidos, mientras que Vladimir Gutiérrez, Cristhian Adames, Edgar Torres y Emailin Montilla recibieron dos encuentros cada uno.

Los Olmecas también recibieron sanciones. Jimmy Cordero fue suspendido cuatro partidos, Keone Kela tres y Francis Peguero dos. Como Tabasco continuará su camino en la Serie del Rey, sus jugadores comenzarán a cumplir las suspensiones a partir del 8 de septiembre.

Para Martínez, el castigo llega justo después de una eliminación que puso fin a la temporada de los Pericos. El equipo poblano tendrá que comenzar la próxima campaña sin uno de sus lanzadores durante las primeras semanas, mientras los Olmecas avanzan a la Serie del Rey después de conquistar la Zona Sur por primera vez en 33 años.