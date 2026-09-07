Cáncer infantil: leucemias y tumores del sistema nervioso son los más comunes

septiembre 7, 2026

Las leucemias representan aproximadamente la mitad de los casos de cáncer infantil, seguidas por los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, informó la médica adscrita al Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), Ana Cecilia Ochoa Drucker.

La especialista explicó que la leucemia linfoblástica aguda es la más frecuente y su edad media de presentación se ubica entre los dos y cinco años, y que el cáncer infantil comprende las neoplasias malignas que se presentan desde el nacimiento hasta los 18 años.

A diferencia de algunos cánceres en adultos, en la población pediátrica no existe una estrategia general de tamizaje, por lo que la identificación de signos y síntomas y la referencia oportuna son herramientas fundamentales para el diagnóstico temprano.

La Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, promueve el Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) para el diagnóstico temprano, disponible en el sitio oficial, que brinda herramientas para reconocer señales de alerta y fortalecer la atención integral.

Signos de alarma y tratamiento

Ochoa Drucker detalló que los principales signos que deben llamar la atención de madres, padres y cuidadores son fiebre persistente, palidez, cansancio, aparición de moretones o lesiones en la piel sin causa traumática, sangrados, dolor persistente en alguna parte del cuerpo y presencia de masas o aumento de volumen, particularmente en el abdomen u otras zonas.

La especialista destacó que los PRONAM contribuyen a homologar la atención en todo el país, brindando al personal médico de primero y segundo nivel herramientas para identificar oportunamente a pacientes con riesgo y establecer estrategias comunes de tratamiento y estratificación del riesgo.

El tratamiento puede incluir quimioterapia, cirugía, radioterapia, inmunoterapia, terapias blanco y, en determinados casos, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Ochoa Drucker enfatizó que el cáncer infantil tiene un origen multifactorial y que pocos tipos tienen un componente hereditario identificado, por lo que brindar información adecuada contribuye a combatir mitos.