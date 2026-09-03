Miley Cyrus deja atrás su apellido en nueva etapa artística

septiembre 2, 2026

La cantante Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al iniciar una nueva etapa artística en la que decidió dejar atrás su apellido y presentarse únicamente como “Miley”.

El cambio de nombre parece estar vinculado al anuncio de su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, previsto para estrenarse el próximo 18 de septiembre de 2026.

Miley compartió la noticia a través de redes sociales firmando únicamente con su nombre, después de modificar días antes sus perfiles y eliminar “Cyrus” de su identidad.

Aunque el cambio generó especulaciones por su relación con su padre, Billy Ray Cyrus, la intérprete no ha señalado que exista una ruptura familiar detrás de esta decisión.

Por ahora, la modificación parece formar parte de la nueva identidad artística que acompañará la promoción de su nuevo disco, sin explicar las razones detrás del cambio.

El disco será el décimo álbum de estudio de Miley y llegará poco más de un año después de Something Beautiful, lanzado durante 2025 bajo otro sello discográfico.