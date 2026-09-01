“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

agosto 31, 2026

Coyote vs. Acme, la película que estuvo a punto de no llegar a las pantallas, se estrenó esta semana en cines a nivel mundial.

El filme, una mezcla de acción real y animación protagonizada por John Cena y Will Forte, logró el mejor estreno en la historia de Ketchup Entertainment, la distribuidora independiente que rescató el proyecto tras años de incertidumbre.

Dirigida por Dave Green, la cinta lleva a la pantalla un concepto nacido en las páginas de The New Yorker: el artículo humorístico “Coyote vs. Acme”, publicado el 19 de febrero de 1990 por Ian Frazier, en el que Wile E. Coyote demanda a la Corporación Acme por la venta de productos defectuosos.

Los derechos del texto pasaron a Scott Rudin Productions en 1998, pero el proyecto no tomó forma hasta que James Gunn presentó con éxito su propuesta a Warner Bros. en 2015.

El camino hasta los cines fue largo. Dave Green fue anunciado como director en diciembre de 2019, tras una etapa inicial en la que Chris McKay —director de LEGO Batman: la película— figuraba como productor.

El rodaje de la parte de acción real tuvo lugar entre marzo y mayo de 2022, con los personajes animados —entre ellos Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety Bird, Yosemite Sam y Porky Pig— añadidos en posproducción.

El elenco quedó conformado por Cena como abogado defensor de Acme Corporation y Forte como el letrado del Coyote, además de Lana Condor y Eric Bauza.

Cabe destacar que Forte describió el proceso de espera para su lanzamiento como “una montaña rusa emocional”.

La crisis llegó en noviembre de 2023, cuando Warner Bros. Discovery (WBD) anunció su decisión de cancelar el estreno y declarar el filme como baja fiscal, con una compensación de 30 millones de dólares, una estrategia que la compañía ya había aplicado con Batgirl y Scoob! Holiday Haunt.

Cuatro días después, la presión pública —articulada en las campañas #ReleaseCoyoteVsAcme y #SaveCoyoteVsAcme— obligó a WBD a dar marcha atrás y poner la película a la venta.

Ningún estudio satisfizo el precio inicial de entre 75 y 80 millones de dólares que WBD pedía por los derechos de distribución.

Fue Ketchup Entertainment —la misma distribuidora que había adquirido El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes, otro filme de los Looney Tunes que WBD descartó— la que cerró un acuerdo por 50 millones de dólares en marzo de 2025.

Fecha de estreno de “Coyote vs. Acme”

La película tuvo su premiere en el San Diego Comic-Con 2026 y llegó al Reino Unido e Irlanda el 21 de agosto, antes de su estreno en América Latina el 27 de agosto y en Estados Unidos el 28 de agosto.

La recepción fue positiva. El público le otorgó una calificación “A” en CinemaScore y los críticos la valoraron con un 95% en Rotten Tomatoes, mientras que la audiencia le dio un 92%.

Dave Green celebró el estreno en redes sociales: “Coyote vs. Acme está finalmente, gloriosamente, en los cines ahora. Lo que significa una cosa: GANAMOS”.

La taquilla de “Coyote vs. Acme”

El debut de 15,5 millones de dólares se situó dentro de las proyecciones iniciales, que anticipaban una recaudación de entre 12 y 18 millones de dólares para el fin de semana de apertura, y fue el mejor resultado histórico para Ketchup, cuyo récord anterior lo ostentaba El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes con 3,1 millones de dólares en 2024.

El filme quedó en segundo lugar en la taquilla de América del Norte, por detrás de Spider-Man: Brand New Day, que en su quinta semana consecutiva en el primer puesto sumó 22,2 millones de dólares, con un total mundial acumulado de 2.330 millones de dólares, lo que la convierte en la cuarta película más taquillera de todos los tiempos.

Para el analista David A. Gross, editor del boletín especializado FranchiseRe, el resultado es alentador.

“Las cifras de taquilla son razonables, pero la recepción es excelente y el estreno debería generar un buen negocio auxiliar para la audiencia infantil, donde la película debería recuperar su inversión”, señaló sobre el film del Coyote.

Con un costo de adquisición de 50 millones de dólares para Ketchup —frente a los 70 millones que costó producirla—, el umbral de rentabilidad de Coyote vs. Acme es distinto al de un estreno convencional de estudio, un factor que los analistas toman en cuenta al evaluar su desempeño comercial.