Pijijiapan, Chiapas, logra Récord Guinness con monumental bola de quesillo de más de 1.6 toneladas

agosto 31, 2026

Entre porras, aplausos y el entusiasmo de más de 6 mil 600 asistentes, el municipio costero de Pijijiapan inscribió nuevamente su nombre en la historia gastronómica internacional al lograr la certificación oficial de Guinness World Records por la bola de queso de hebra más grande del mundo, con una imponente pieza que superó los mil 600 kilogramos.

La hazaña, lograda tras una labor titánica de enrollado continuo durante casi cuatro horas y jornadas de trabajo desde la madrugada, requirió el esfuerzo coordinado de alrededor de 4 mil productores locales y la donación y experiencia directa de ocho queserías emblemáticas de la región: Pan de Dios, Lácteos y Derivados Mi Vaquita, Quesos Vaquero, Quesería Sebastián, Quesos El Triunfo, Fran Quesos, Lácteos y Derivados 2 Hermanos y Quesería San Francisco (Quesafran).

Ingeniería, inocuidad y tradición ganadera

El presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Álvarez Lima, explicó que este logro conllevó un año de preparativos técnicos, pruebas fisicoquímicas y el diseño de maquinaria especializada capaz de soportar la elasticidad y manipular una pieza de estas dimensiones, superando con creces la marca anterior que ostentaba Oaxaca (636 kg) y el registro chiapaneco previo de 2023 (558 kg).

Por su parte, el adjudicador oficial de Guinness World Records, Alfredo Arista, validó el pesaje y certificó que el proceso cumpliera con estrictos lineamientos nacionales e internacionales de higiene e inocuidad alimentaria, bajo la supervisión de especialistas técnicos y con el resguardo preventivo de elementos de Protección Civil durante todo el evento.

En marcha la Indicación Geográfica ante el IMPI

A la par de la consolidación del récord mundial, la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas (SEyT) ratificó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud formal para obtener la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica “Quesillo de Pijijiapan, Chiapas”.

Esta gestión busca blindar legalmente el origen, la identidad artesanal y las características únicas de este producto lácteo —famoso por su firmeza, acidez y brillo característico derivados del clima costero—, fortaleciendo la economía de una cuenca ganadera que genera diariamente alrededor de 17 toneladas de quesillo.