Nuevo sismo de magnitud 5.1 sacude el centro y noreste de Colombia

agosto 26, 2026

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles el centro y noreste de Colombia, reactivando la alarma ciudadana dos semanas después del devastador terremoto de 7.4 que impactó el oeste y la zona cafetera del país. Pese a que el movimiento telúrico provocó la evacuación preventiva de edificios en diversas ciudades, los organismos de socorro no reportaron víctimas ni afectaciones materiales.

El evento ocurrió a las 11:45 hora local (16:45 GMT) con epicentro en el municipio de Los Santos, ubicado en el departamento de Santander, a una profundidad de 149 kilómetros, según el reporte consolidado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Aunque el organismo reportó inicialmente una magnitud preliminar de 5.4, el dato fue ajustado minutos más tarde.

⇒ La región de La Mesa de los Santos, emplazada en la Cordillera Oriental de los Andes, es considerada el área de mayor actividad sísmica del país debido a su sistema de fallas geológicas. De hecho, durante la madrugada previa al temblor principal, ya se habían registrado en la misma zona dos sismos de menor intensidad, ambos de magnitud 3.1.

El sismo de este miércoles fue percibido con claridad en los departamentos de:

• Santander

• Norte de Santander

• Boyacá

• Cundinamarca

• Arauca

En Bogotá y Bucaramanga, cientos de personas salieron de oficinas, comercios y viviendas hacia puntos de encuentro tras activarse las alarmas de emergencia. El Gobierno de Colombia informó que los organismos de gestión del riesgo mantienen un monitoreo permanente en las zonas de influencia para descartar daños estructurales.

La sacudida generó especial tensión entre la población al tratarse del movimiento más fuerte registrado en territorio nacional desde el terremoto de 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar (Chocó), el cual dejó un saldo de más de 330 fallecidos, miles de heridos y graves estragos en el Valle del Cauca y Risaralda.