Sismo de 7.2 sacude el sur de Perú

agosto 20, 2026

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, al sur de Perú, generando momentos de pánico entre los habitantes y activando de inmediato los protocolos de evaluación de emergencias a nivel nacional.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el fenómeno ocurrió a las 13:00 horas locales (18:00 GMT), con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas. El evento tuvo una profundidad de 108 kilómetros, factor que amortiguó su impacto en superficie.

Evaluación de daños y saldo preliminar

⇒ El movimiento se percibió con una intensidad de III-IV en Coracora y se sintió de manera moderada a leve en regiones vecinas como Ica, Arequipa e incluso en la capital, Lima, situada a unos 650 kilómetros del epicentro.

El titular del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, confirmó que hasta el momento no se han registrado víctimas ni afectaciones críticas. “La población salió a las calles preocupada, pero no hay un impacto mayor reportado”, precisó el especialista.

Aunque el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) mantiene el monitoreo en zonas rurales, medios locales informaron sobre desprendimientos de rocas en carreteras y afectaciones menores en fachadas de algunas viviendas de Ayacucho. Las autoridades descartaron cualquier amenaza de tsunami para el litoral peruano.

⇒ Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica de alta fricción tectónica donde se concentra cerca del 80% de la actividad sísmica del planeta. El antecedente devastador más relevante en el sur del país ocurrió en 2007, cuando un terremoto de magnitud 7.9 en la región de Ica dejó alrededor de 500 personas fallecidas y cuantiosas pérdidas económicas.

Cancillería mexicana activa asistencia consular

Ante el evento telúrico, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó su solidaridad con el pueblo peruano y anunció el despliegue de asistencia para la comunidad mexicana radicada o de viaje en la nación andina.

A través de la Embajada de México en Perú, la dependencia federal informó que mantiene comunicación con las autoridades locales y puso a disposición el número de emergencias y protección consular +51 987 569 404 para connacionales que requieran orientación o auxilio.