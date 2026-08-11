Equipo infantil de fútbol de Tijuana queda varado en Colombia tras sismo de 7.4

agosto 11, 2026

Integrantes del equipo infantil de fútbol sala “Leyendas Obeliz”, originarios de Tijuana, Baja California, se encuentran en proceso de repatriación a México luego de haber quedado varados en el municipio de Armenia, Colombia, tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a la nación sudamericana y provocó cuantiosos daños y pérdidas humanas.

Petición de auxilio en redes sociales

Tras haber participado en un torneo internacional en la región de Quindío, los niños de alrededor de 11 años de edad y sus entrenadores recurrieron a transmisiones y videos en redes sociales para solicitar el apoyo del Gobierno mexicano. El cuerpo técnico —integrado por los profesores Juan, Adolfo y Raúl— expresó la angustia e incertidumbre del grupo ante las alteraciones en la logística de vuelos comerciales y los momentos de tensión vividos durante el movimiento telúrico en Colombia.

“Estamos bien físicamente, golpeados anímicamente y mentalmente debido al fuerte sismo en el cual lastimosamente fuimos alcanzados”, expresaron desde el municipio de Armenia. “No sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no, realmente la logística ya estaba por parte de la federación con el apoyo que tuvimos, pero ahora como es este desastre natural complica toda la situación”.

En respuesta al llamado del club deportivo, autoridades del Gobierno de Baja California establecieron contacto directo con los representantes del equipo para gestionar los itinerarios de retorno. Durante las primeras horas de este martes, la delegación tijuanense inició un traslado por vía terrestre desde Armenia hacia Bogotá con el objetivo de arribar a un aeropuerto con operaciones activas y asegurar los boletos de avión que los trasladen de vuelta a casa con sus familias.

“Muy buenas noches a todos, muchas gracias por el apoyo y por ayudarnos a compartir y difundir, ya se contactó el Gobierno de Baja California”, escribió el administrador de la página de Facebook del Obeliz FC. “Actualmente, nos encontramos viajando vía terrestre de Armenia de Quindío, para Bogotá, Colombia, esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”, concluyó.