¿Existe riesgo de un sismo de gran magnitud en México? Expertos explican la energía acumulada en Brecha Sísmica de Guerrero

¿Existe riesgo de un sismo de gran magnitud en México? Expertos explican la energía acumulada en Brecha Sísmica de Guerrero

agosto 11, 2026

Aunque NADIE puede predecir exactamente cuándo ocurrirá, la evidencia científica es clara. La posibilidad de un megaterremoto en México originado en la Brecha de Guerrero es real y significativa. Por lo tanto, la preparación no debe posponerse.

El reciente sismo de 6.5 grados en San Marcos volvió a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿se aproxima un megaterremoto en México? Según especialistas, la Brecha Sísmica de Guerrero acumula energía suficiente para desatar un evento catastrófico. Por ello, autoridades y científicos mantienen vigilancia constante sobre esta zona de alto riesgo sísmico.

Qué es la Brecha Sísmica de Guerrero y por qué preocupa tanto?

Representa una de las zonas más peligrosas del país. Se trata de un segmento de 230 kilómetros de longitud ubicado entre Papanoa y Acapulco. Además, esta región no ha experimentado un terremoto mayor en más de 110 años. Entonces, la energía acumulada en las placas tectónicas aumenta de manera constante.

Históricamente, entre 1845 y 1911, esta área generó seis sismos significativos. Sin embargo, desde entonces permanece en un inquietante “silencio sísmico”. Por esta razón, los expertos la consideran una auténtica bomba de tiempo geológica.

El “Big One mexicano”: ¿Qué tan destructivo podría ser?

Los modelos científicos proyectan un escenario alarmante. Si la Brecha de Guerrero se rompiera completamente, podría generar un sismo de magnitud 8.2 a 8.4 grados. Este evento superaría ampliamente el terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México.

Factores que aumentan el peligro:

Proximidad a la capital: la zona se encuentra a solo 300 kilómetros de la CDMX.

Suelo lacustre: el tipo de terreno amplifica las ondas sísmicas considerablemente.

Densidad poblacional: millones de personas habitan las áreas de mayor riesgo.

Infraestructura vulnerable: muchos edificios antiguos no cumplen normas antisísmicas actuales.

Acumulación prolongada: más de un siglo sin liberación significativa de energía.

Sismos lentos: ¿Qué significan exactamente?

Desde 2001, científicos han detectado un fenómeno peculiar en la región. Los llamados sismos lentos liberan energía equivalente a terremotos de 7.6 grados. No obstante, lo hacen sin generar ondas destructivas perceptibles.

Inicialmente, esto parecía positivo para reducir la tensión acumulada, pero los especialistas advierten que estos movimientos no eliminan el riesgo. De hecho, podrían incluso complicar los pronósticos sobre cuándo ocurrirá el megaterremoto en México.

¿Qué dicen los expertos más recientes?

Investigadores del Servicio Sismológico Nacional mantienen monitoreo constante. Tras el sismo de enero 2026, se registraron más de 7,500 réplicas. Dicho comportamiento inusual refuerza las preocupaciones científicas sobre la actividad en la Brecha Sísmica de Guerrero.

Además, plataformas especializadas como SkyAlert intensificaron sus sistemas de alerta temprana. Estas herramientas podrían proporcionar segundos valiosos antes del impacto principal.

Medidas de prevención que debes conocer ahora

Ante este panorama, la preparación resulta fundamental. Por ello, las autoridades recomiendan algunas acciones preventivas:

Elabora un plan familiar de emergencia con puntos de reunión establecidos.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos y documentos.

Identifica zonas seguras en tu hogar, escuela y trabajo.

Participa en simulacros para familiarizarte con protocolos de evacuación.

Mantén actualizada la app de alertas sísmicas en tu dispositivo móvil.

Revisa la estructura de tu vivienda y refuerza puntos débiles si es necesario.

Es importante nunca bajar la guardia.