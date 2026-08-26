Muere Tim Curry, icónico actor de ‘It’

agosto 26, 2026

Redacción.- Tim Curry, reconocido actor británico que conquistó al público con sus interpretaciones de Pennywise en It y Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, murió a los 80 años.

El actor falleció la noche del martes 25 de agosto de 2026 en su domicilio de Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por su representante y reportada por medios internacionales.

Curry nació el 19 de abril de 1946 en Inglaterra y desarrolló una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Su gran salto a la fama llegó en 1975 con The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter, personaje que se convirtió en un ícono de la cultura popular.

En 1990 volvió a marcar a una generación al interpretar al payaso Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King. Su versión del personaje es considerada una de las más memorables de la historia del terror.

También participó en producciones como Clue, Home Alone 2: Lost in New York, Legend, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2, además de mantener una destacada carrera sobre los escenarios de Broadway y el West End.

Curry enfrentó problemas de salud durante sus últimos años. En 2012 sufrió un derrame cerebral que afectó considerablemente su movilidad y redujo sus apariciones en pantalla, aunque continuó trabajando principalmente como actor de voz.

Con su muerte, el mundo del cine pierde a uno de sus intérpretes más singulares, recordado especialmente por haber dado vida a dos personajes que permanecen en la memoria colectiva: Frank-N-Furter y Pennywise.