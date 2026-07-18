Fallece Brenda Fricker, recordada por “Mi pobre angelito 2”

julio 17, 2026

La actriz irlandesa Brenda Fricker, reconocida por interpretar a la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2 y ganadora de un Premio Óscar por su participación en Mi pie izquierdo, falleció en Dublín a los 81 años, según confirmó su representante, quien informó que la artista enfrentaba problemas de salud.

Fricker inició su trayectoria en la televisión y alcanzó gran popularidad durante la década de 1980 gracias a su participación como la enfermera Megan Roach en la serie Casualty, papel que impulsó su carrera y le abrió las puertas a producciones de mayor relevancia dentro y fuera de Irlanda.

En 1990 hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Óscar, después de obtener el premio a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Mi pie izquierdo, cinta basada en la vida de un hombre con parálisis cerebral, interpretación que marcó un antes y un después en su carrera artística.

Años después conquistó a una nueva generación de espectadores con su personaje de la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, donde compartió pantalla con Macaulay Culkin, dando vida a uno de los personajes más recordados de la película por la amistad que desarrolla con Kevin durante la historia.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, expresó su pesar y aseguró sentirse profundamente entristecido por la partida de la actriz, destacando el legado que dejó dentro del cine y la televisión irlandesa.

Con una carrera que abarcó varias décadas, Brenda Fricker dejó una huella importante en la industria cinematográfica gracias a sus interpretaciones en cine y televisión. Será recordada tanto por su histórico reconocimiento en los Premios Óscar como por el entrañable personaje que inmortalizó en una de las películas navideñas más populares de todos los tiempos.