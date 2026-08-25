Para allá vamos todos 

agosto 25, 2026

Lector lectora querida, se nos viene septiembre y llega el mes del testamento, así que no le dejes problemas a tus descendientes, mejor acude con un bonito notario de confianza, de esos que Ricardo Ahued trae zorimbos con tanta auditoría y cumple con tu obligación para con los tuyos ¡Redacta tu testamento!

Te cuento que ayer, el Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, pusieron en marcha durante septiembre y octubre la campaña Mes del Testamento, que tiene como objetivo de fomentar la previsión patrimonial y brindar certeza jurídica a las familias, por ello será a partir del 1 de septiembre, que se ofrecerán tarifas preferenciales de mil 500 pesos, para testamentos universales o con hasta tres legados, además de asesorías jurídicas gratuitas y jornadas informativas.

La gobernadora Rocío Nahle García, destacó durante la rueda de prensa de ayer, la importancia de promover una cultura de previsión para garantizar el destino del patrimonio familiar, total que encarrerada doña Rocío informó que la campaña contempla un costo especial de mil 200 pesos para adultos mayores, personas con discapacidad, personal de enfermería, paramédicos y elementos de seguridad pública, mientras que mujeres en situación de vulnerabilidad podrán realizar su testamento por mil pesos, además de acceder a descuentos en derechos de inscripción.

Regresan los Tiburones

Ese Fidel Kuri Grajales tiene más vidas que un gato, quienes lo hacían en el Reclusorio Norte abandonado y enfrentado a uno de los emporios televisivos mas importantes del país, lo subestimaron.

Y es que ayer la gobernadora Rocío Nahle durante su rueda de prensa, informó que el Gobierno del Estado brindará apoyo dentro de sus posibilidades, al empresario Fidel Kuri Grajales para concretar el regreso de los Tiburones Rojos de Veracruz, al máximo circuito del futbol mexicano.

Doña Rocío dijo además, que se habría reunido con el empresario orizabeño, quien mantiene el interés de recuperar la franquicia y trabaja actualmente en los procedimientos necesarios, para hacer posible su retorno a Veracruz, la mandataria veracruzana señaló que Kuri Grajales, le expuso el proceso que lleva a cabo para recuperar el equipo y aseguró que, de acuerdo con lo que le fue informado, el empresario cuenta con resoluciones judiciales favorables. “Tiene todo un proceso, me lo explicó, donde le asiste la razón y está trabajando en eso. Nosotros lo vamos a apoyar en lo que podamos, porque sí queremos que regresen los Tiburones”, ahora solo faltaría que se iniciaran diálogo y negociaciones con la Federación Mexicana de Futbol, sobre el eventual retorno de la franquicia.

Total que el eventual regreso de los Tiburones Rojos, permitiría fortalecer la presencia del futbol profesional en la entidad, que actualmente cuenta con los Piratas de Veracruz, en la Liga de Expansión, y los Delfines de Coatzacoalcos, en la Segunda División. “Imagínense, estarían jugando los Tiburones en la Primera, los Piratas en la Liga de Expansión y los Delfines de Coatzacoalcos en la Segunda División; serían tres equipos en Veracruz, pero queremos a los grandes”.

Cosas de la vida y menudencias

Confieso que el pasado sábado que leí a una de las vacas sagradas del periodismo nacional en el Universal, me arrancó tremenda carcajada, mira tú lector, lectora querida, que poner a doña Rocío en calidad de Atomic Blonde, la agente aquella del M16 que repartía golpes y porrazos por todo Berlín, en plena Guerra Fría en su calidad de doble agente, pero de la 4T, fue de lo más entretenido que últimamente ha salido de las columnas noveladas, de algunos grandes de la pluma mexicana… Y lo que nos falta por ver.

Así las cosas en Veracruz, nos leemos mañana.