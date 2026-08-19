Sheinbaum niega vínculos de Marina del Pilar con el narco

agosto 19, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no cuenta con información oficial que confirme una investigación de autoridades mexicanas o estadounidenses contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos publicados por el semanario ZETA y sobre si, ante la supuesta existencia de una indagatoria por diversos delitos, sería conveniente que la gobernadora solicitara licencia al cargo.

Sheinbaum respondió que no existe comunicación oficial de autoridades de Estados Unidos al Gobierno de México que confirme una investigación contra la mandataria estatal, por lo que no consideró procedente plantear su separación del cargo con base únicamente en versiones periodísticas.

La declaración ocurre después de que ZETA publicara que Marina del Pilar, su exesposo Carlos Torres y otras personas estarían siendo investigados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. El medio sostuvo que corroboró la existencia de la indagatoria mediante contactos en territorio estadounidense.

La versión cobró mayor fuerza luego de la difusión de diversos audios que, según reportes periodísticos, mostrarían presuntos contactos de la gobernadora con autoridades estadounidenses y conversaciones relacionadas con una eventual cooperación dentro de la investigación.

El caso se suma a la controversia generada en mayo pasado por la cancelación de la visa estadounidense de Marina del Pilar, medida que la gobernadora confirmó públicamente. La decisión forma parte de una serie de revocaciones de visas que han afectado a políticos mexicanos durante los últimos meses, en un contexto de creciente tensión en materia de seguridad y cooperación entre México y Estados Unidos.

La presidenta ha sostenido en casos recientes que la cancelación de una visa estadounidense, por sí misma, no constituye una prueba de la comisión de un delito ni motivo suficiente para abrir una investigación en México, y ha reclamado que cualquier señalamiento debe sustentarse en información y pruebas concretas.

Por ahora, el Gobierno federal mantiene su postura de que no ha recibido información oficial que permita confirmar la existencia de una investigación estadounidense contra Marina del Pilar, mientras continúan las versiones y señalamientos difundidos en medios de comunicación.