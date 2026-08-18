Mónica Soto renuncia al TEPJF; dejará el cargo a fin de mes

agosto 17, 2026

Ciudad de México.— Mónica Aralí Soto Fregoso presentó este lunes su renuncia como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cargo que dejará formalmente el próximo 31 de agosto. La decisión fue comunicada ante el Pleno del Tribunal y mediante un escrito dirigido al Senado de la República.

Soto, quien llegó a la Sala Superior en noviembre de 2016 y presidió el TEPJF entre enero de 2024 y octubre de 2025, señaló que su salida representa el cierre de un ciclo. Durante su mensaje, afirmó que tomó la decisión por un compromiso que considera de importancia para México y para el propio Tribunal, aunque no ofreció mayores detalles sobre la naturaleza de ese compromiso ni sobre sus planes posteriores.

Con su renuncia, Soto concluirá una trayectoria de casi una década en la máxima instancia de justicia electoral del país y alrededor de 30 años de carrera profesional vinculada con la materia electoral. Su salida se produce antes de que concluyera el periodo que tenía previsto desempeñar en la Sala Superior, por lo que corresponderá al Senado realizar el trámite correspondiente para cubrir la vacante.