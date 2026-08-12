Productores de Tataila llegan a Xalapa para vender 6.8 toneladas de higo

agosto 12, 2026

Juan David Castilla

Productores de higo del municipio de Tatatila, ubicado en la región montañosa central de Veracruz, se instalaron nuevamente en la ciudad de Xalapa para ofertar de manera directa más de 6.8 toneladas de esta fruta a costos accesibles, tras enfrentar severas dificultades para la comercialización de su cosecha en su lugar de origen.

Los agricultores colocaron sus puestos sobre la calle Prolongación Villahermosa, a un costado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen”, donde ofrecieron el kilogramo de higo en solo 15 pesos, un precio menor al registrado el año pasado, cuando se vendía entre 30 y 35 pesos.

María Antonia Jiménez Rivera, productora originaria de Tatatila, explicó que la intermediación y el coyotaje pretendían pagarles el producto a precios aún más bajos con el argumento de una supuesta saturación de inventarios del ciclo anterior.

Ante dicha problemática y la sobreproducción registrada este año, el gremio decidió organizarse para sacar el producto de sus localidades y trasladarlo a la capital del estado.

“Las personas que se dedican a comprarnos dicen que están saturadas de higo del año pasado y por eso no querían comprar. Este año se dio bastante higo; por eso nos unimos como grupo, pedimos el apoyo de nuestro alcalde y salimos a venderlo directamente a la gente para que a ellos no se les encarezca y a nosotros nos salga para los gastos”, detalló.

Jiménez Rivera mencionó que esta es la tercera ocasión en que acuden a la capital del estado a vender sus productos. En esta jornada no solo comercializaron higo, sino también, otros frutos de la región como manzana, durazno, ciruela, nuez, aguacate y pera de leche.

La productora, con seis años dedicada al cultivo de higo, destacó que en Tatatila hay campesinos con más de 15 años en el sector y que la producción anual de la zona alcanza cientos de toneladas.

Tras la respuesta positiva de los xalapeños, informó que ya gestionan un permiso adicional con las autoridades para retornar en los próximos días a ofertar el remanente de su cosecha.