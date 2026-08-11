MUBI y sona celebrarán el cine mexicano con soundtrack de Amores Perros

MUBI y sona celebrarán el cine mexicano con soundtrack de Amores Perros

agosto 10, 2026

MUBI y sona iniciarán una serie mensual de sesiones de escucha profunda en la Ciudad de México, una colaboración que combinará cine y música a través de bandas sonoras seleccionadas por su relevancia dentro de distintas producciones.

La primera actividad se realizará el sábado 15 de agosto de 2026 y estará dedicada al soundtrack de Amores Perros, película dirigida por Alejandro González Iñárritu, como parte de las actividades por el Día del Cine Mexicano.

El encuentro tendrá lugar en sona, ubicado en Cuernavaca 134, colonia Condesa, y contará con tres horarios disponibles durante la jornada.

MUBI y sona crearán encuentros mensuales entre cine y música

La colaboración contempla una programación a largo plazo en la que MUBI formará parte cada mes de las actividades de sona, con sesiones enfocadas en bandas sonoras, compositores y paisajes sonoros vinculados con distintas películas.

El concepto de escucha profunda aprovecha una sala acondicionada acústicamente y equipada con sonido de alta fidelidad, con la intención de trasladar la atención de la imagen hacia los elementos musicales y sonoros que acompañan una producción cinematográfica.

Estas sesiones estarán acompañadas por una curaduría de títulos cuyas bandas sonoras han desarrollado una identidad propia, buscando ofrecer una manera distinta de acercarse al cine mediante la escucha detallada.

Amores Perros protagonizará primera sesión durante agosto en Condesa

La actividad inaugural estará dedicada a Amores Perros, largometraje que celebra 25 años de su estreno y cuya nueva restauración se encuentra disponible dentro del catálogo de MUBI.

Su banda sonora reunió a diferentes artistas de la música mexicana y latinoamericana, entre ellos Control Machete, Café Tacvba, Julieta Venegas y Ely Guerra, cuyas canciones contribuyeron a construir la identidad musical de la película.

La selección permitió acompañar las historias y escenarios de la producción mediante distintas propuestas musicales, convirtiendo su soundtrack en uno de los elementos reconocibles asociados con la cinta de Alejandro González Iñárritu.

Sesión tendrá tres horarios y boletos con precio especial

La primera jornada de sona x MUBI se realizará el sábado 15 de agosto con sesiones programadas a las 17:00, 19:00 y 21:00 horas.

Los boletos tendrán un precio de 380 pesos por persona, tarifa especial menor al costo habitual de las sesiones organizadas en el recinto. Las entradas permanecerán disponibles hasta agotar existencias y pueden consultarse en sona.mx.

La actividad se llevará a cabo en la sede de sona, localizada en Cuernavaca 134, Condesa, Ciudad de México, donde el acondicionamiento acústico permitirá escuchar el material seleccionado con un sistema de alta fidelidad.

Día del Cine Mexicano tendrá celebración centrada en sonido

La elección de Amores Perros coincide con la conmemoración del Día del Cine Mexicano, fecha que este año servirá como punto de partida para la colaboración mensual entre ambas propuestas culturales.

Con esta iniciativa, MUBI y sona plantean explorar la relación entre las películas y su construcción sonora, permitiendo que cada sesión se concentre en los elementos musicales que acompañan y amplían la experiencia cinematográfica.

Bajo la idea de que “LAS GRANDES PELÍCULAS TAMBIÉN SE ESCUCHAN”, el proyecto continuará posteriormente con nuevas selecciones de bandas sonoras dentro de la programación mensual de sona.