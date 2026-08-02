A través de Dale Paso al Cangrejo Azul PMA rescató 327 ejemplares

agosto 2, 2026

Alvarado, Ver., domingo 02 de agosto de 2025.- La Secretaría de Medio Ambiente informa que a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) rescató y aseguró 327 ejemplares de cangrejo azul durante la jornada de conservación, también entregó material informativo a automovilistas para sensibilizarlos sobre la importancia de respetar el paso de esta especie.

Del total de ejemplares rescatados, 170 hembras ovadas fueron trasladadas directamente al mar para favorecer su proceso reproductivo. Asimismo, 67 machos y 90 hembras no ovadas fueron reubicados en la zona de manglar, permitiendo su cruce seguro en el tramo carretero de 14 kilómetros que conecta las comunidades de Salinas y Arbolillo.

El programa Dale Paso al Cangrejo Azul, del 01 de julio al 15 de septiembre, facilita el cruce seguro del cangrejo azul durante su temporada reproductiva, cuando miles de ejemplares atraviesan la carretera para llegar a las zonas de desove, donde el tránsito vehicular representa uno de los principales riesgos para la especie.

La jornada fue realizada por el Gobierno de Veracruz, a través del personal de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y el Aquarium del Puerto de Veracruz, en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Secretaría de Marina y el Ayuntamiento de Alvarado.