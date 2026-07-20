Elaboran monumental alfombra de aserrín en Xico por festejos de Santa María Magdalena

julio 20, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.-En el marco de las festividades patronales dedicadas a Santa María Magdalena, habitantes de este Pueblo Mágico iniciaron la elaboración de la tradicional y emblemática alfombra de aserrín a lo largo de la calle Miguel Hidalgo, una de las manifestaciones artísticas y de fe católica más representativas del estado de Veracruz.

Desde las primeras horas de este domingo 19 de julio, vecinos, artesanos y voluntarios de diversas edades tomaron la principal vía del municipio para dar forma al tapiz efímero mediante el uso de plantillas y aserrín teñido de múltiples colores.

Los diseños plasman imágenes religiosas, motivos florales y alegorías espirituales en honor a la santa patrona.

La confección del extenso tapiz atae cada año a miles de turistas locales, nacionales e internacionales, quienes recorren el centro histórico para fotografiar las obras de arte popular antes de que de inicio la solemne procesión nocturna.

Representantes de los comités organizadores y prestadores de servicios destacaron que este trabajo colectivo fortalece el tejido social y la devoción comunitaria.

Asimismo, para esta edición de las fiestas julianas se contempla la llegada de más de 100 mil visitantes y una derrama económica estimada en 80 millones de pesos, lo que beneficia directamente a los sectores hotelero, gastronómico y comercial de la región.

Las actividades en honor a Santa María Magdalena se mantendrán hasta el cierre de mes, concentrando sus actos más concurridos durante los próximos días.

Entre los eventos destacados se encuentra la confección y colocación del monumental arco floral en la portada de la parroquia, la tradicional celebración de «El Alba», la capea de toros de lidia y los festejos religiosos del 22 de julio.

Para garantizar el orden de los asistentes durante las procesiones y los espectáculos del Teatro del Pueblo, autoridades municipales en coordinación con corporaciones estatales y de Protección Civil desplegaron un operativo de seguridad y vigilancia en los accesos y calles principales del municipio.