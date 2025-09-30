Zona norte con mayor número de incidencias por roces entre autoridades y periodistas

septiembre 30, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Si bien no se han reportado nuevos casos de agresiones contra periodistas o comunicadores en la entidad, sí hay puntos del estado en donde el nivel de crispación entre autoridades y el gremio se ha intensificado.



Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp), Luis Ramírez Baqueiro, quién dijo estos casos se han reportado en municipios como Poza Rica en el norte de Veracruz.



«Hay puntos en el estado como Poza Rica, por ejemplo, dónde la incidencia de delitos que no están relacionados con el periodismo ocasionan que el roce entre autoridades municipales, policías y reporteros eleven el nivel de crispación».



De ahí que se haga incapie en el proceso de capacitación autoridades municipales para hacerles ver qué la labor que ellos cumplen es tan importante como la misión del reportero de informar a la ciudadanía.



Ramírez Baqueiro destacó que en la zona norte se han presentado varios incidentes que requieren la atención de la Comisión a su cargo.