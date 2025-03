Yuki Tsunoda reemplaza a Liam Lawson en Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO.— La escudería Red Bull decidió que no le darán más oportunidades a Liam Lawson, quien reemplazó a Sergio Checo Pérez. Tras dos fracasos en las primeras carreras de la temporada, Yuki Tsunoda tomará el lugar del piloto neozelandés a partir del Gran Premio de Japón.

A través de un comunicado, la escudería informó el movimiento y la llegada de Liam Lawson a Racing Bulls.

“Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano. Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato Mundial de Pilotos y recuperar el título Mundial de Constructores, y esta es una decisión puramente deportiva. Reconocemos que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki Tsunoda resultará muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual”.

????️ "It has been difficult to see Liam struggle with the RB21 at the first two races and as a result we have collectively taken the decision to make an early switch."



