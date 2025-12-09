Helmut Marko se despide de Red Bull después de 20 años

diciembre 9, 2025

Red Bull Racing anunció por medio de redes sociales la salida de Helmut Marko como el asesor deportivo de la escudería. Tras casi 20 años al mando de los “toros”, fue él quien decidió terminar una larga y exitosa carrera.

Marko, de 82 años, fue un notable expiloto que corrió en la F1 en el 70 y que ganó las 24 horas de Le Mans en 1971, pero un accidente en 1972 terminó su carrera al perder un ojo.

Sin embargo, no se alejó del automovilismo, pues al poco tiempo se convirtió en asesor y mánager de pilotos.

Su historia más ligada a los grandes circuitos inició con la profunda amistad que tenía con Dietrich Mateschitz, el fundador de Red Bull. El también austriaco compró la plaza de Jaguar en 2005 y le pidió a Helmut que fuera el encargado de desarrollar talentos con potencial para ser campeones.

Durante su gestión, logró sacar de sus filas a Sebastian Vettel (4 campeonatos) y al último ídolo de las generaciones recientes, Max Verstappen (también tetracampeón).

En los últimos años vivió dos etapas diferentes, una muy feliz con los títulos consecutivos de Max para la escudería, y otra muy diferente que fue el inicio de su debacle tras la muerte de Mateschitz en 2022.

Este 9 de diciembre, por medio de la escudería, explicó brevemente las razones de su salida, argumentando que, por razones de la edad y de motivación, se originó su adiós.

“Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin a esta larga, intensa y exitosa etapa. Deseo a todo el equipo un éxito continuo y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene”, se lee en el comunicado.

Luego de la derrota por 2 puntos contra McLaren y Lando Norris, los ojos del automovilismo se sumaron a sus polémicas declaraciones y a las salidas de Sergio “Checo” Pérez, Christian Horner y Adrian Newey, bajo su mando.

El austriaco cierra dos décadas con la empresa de las bebidas energéticas con 6 campeonatos de constructores y 8 campeonatos de pilotos.