Ya está vigente la reforma que permite cambiar al titular de la FGE

diciembre 5, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- A partir de este viernes 5 de diciembre entra en vigor la reforma a la Constitución de Veracruz que establece el mecanismo y los requisitos legales para el nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este viernes se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la reforma constitucional mediante la cual se determina que la gobernadora Rocío Nahle y el Congreso de Veracruz participarán en el proceso de nombramiento y remoción de quien ocupe la Fiscalía.

La modificación reduce de nueve a cuatro años la duración en el cargo, con posibilidad de ser ratificado por un periodo adicional de cuatro años, y otorga a la gobernadora la facultad de remover al titular por causas graves.

Aunque la iniciativa fue presentada en noviembre de 2024, el proceso legislativo para que entren en vigor las nuevas disposiciones se completó en apenas dos semanas.

Las reformas establecen que el Congreso podrá objetar la remoción del fiscal y, de hacerlo, la persona removida podrá ser restituida; sin embargo, si la Legislatura no se pronuncia, se entenderá que no existe objeción.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, el Congreso del Estado tiene 120 días naturales para armonizar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Los plazos legales

El nombramiento del titular de la FGE será realizado a propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo. La propuesta se someterá a consideración del Congreso, que deberá resolver en un plazo improrrogable de cinco días hábiles y aprobar la designación con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Si el Congreso no se pronuncia dentro del plazo previsto, la propuesta se considerará aprobada. En cualquiera de los casos, la persona designada será llamada a rendir protesta.

Si la propuesta es rechazada, la gobernadora deberá presentar una segunda opción, que el Congreso votará dentro de los dos días hábiles siguientes. Si nuevamente no hay pronunciamiento o la propuesta no obtiene los votos necesarios, el Ejecutivo podrá elegir entre las dos personas previamente propuestas.

Perfil del titular de la FGE

La persona designada deberá ser honorable, contar con conocimientos y experiencia en procuración de justicia, administración institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, así como actuar con independencia, respeto a los derechos humanos, atención a víctimas y perspectiva de género.

Próximo fiscal podría no ser veracruzano

