Xalapa proyecta reactivar centros comunitarios 

enero 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con la finalidad de reforzar el bienestar social y reducir brechas de desigualdad, el Ayuntamiento de Xalapa prepara el relanzamiento de 16 centros comunitarios ubicados en congregaciones y zonas periféricas del municipio.

La directora de Desarrollo Social, María Consuelo Niembro Domínguez, informó que esta estrategia forma parte de la política social impulsada por la presidenta municipal Daniela Griego Ceballos, orientada a garantizar el ejercicio de los derechos sociales, en especial de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.

Explicó que los centros comunitarios se consolidarán como espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo integral, donde la población podrá acceder a actividades relacionadas con la cultura, la educación, la salud, el esparcimiento y el fortalecimiento económico.

Uno de los pilares del proyecto es el impulso a los huertos urbanos, iniciativa que ha permitido a mujeres participar activamente en el cultivo de hortalizas y plantas medicinales, fortaleciendo el trabajo colectivo, la autosuficiencia y el bienestar emocional.

Además, se fomentará el intercambio intergeneracional, promoviendo que niñas, niños y jóvenes aprendan de los conocimientos y experiencias de personas adultas mayores, lo que contribuirá a reforzar la identidad comunitaria y los lazos sociales.

En estos espacios también se desarrollarán actividades culturales dirigidas a juventudes, como talleres de música, teatro y danza, con el objetivo de canalizar la expresión artística y prevenir problemáticas sociales.

Niembro Domínguez destacó que, ante la diversidad cultural de Xalapa, los centros comunitarios buscarán ser puntos de encuentro para el diálogo, el intercambio de saberes y la preservación de tradiciones.