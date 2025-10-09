WhatsApp estrena su diseño ‘Liquid Glass’ para iOS 26

octubre 9, 2025

Con la llegada oficial de iOS 26, WhatsApp ha comenzado a implementar su esperado rediseño Liquid Glass, una actualización visual pensada para integrarse a la perfección con el nuevo lenguaje estético de Apple.

De momento, este cambio solo está disponible para quienes utilizan la versión 25.28.75 beta de WhatsApp para iOS, dentro del programa TestFlight, pero Meta ya confirmó que el despliegue será gradual durante los próximos días.

El nuevo diseño aprovecha las transparencias, reflejos y efectos ópticos característicos de iOS 26, que Apple define como una experiencia “más fluida, inmersiva y sensorial”. En WhatsApp, esto se traduce en fondos translúcidos, bordes difuminados y una interfaz más ligera, con especial atención en la barra de navegación inferior, donde el cambio es más evidente.

A diferencia de otras actualizaciones centradas en funciones, Liquid Glass apunta a renovar la identidad visual de la aplicación. La idea, según Meta, es que WhatsApp se sienta como una extensión natural del sistema operativo, en lugar de una app independiente sobrepuesta al entorno de iOS. Este rediseño también busca alinear la app con la tendencia estética que Apple está extendiendo a todo su ecosistema: macOS, iPadOS, watchOS y tvOS.

No obstante, algunos usuarios que ya probaron la beta señalan que las transparencias pueden resultar excesivas en ciertos contextos —especialmente en modo oscuro—, lo que podría afectar la legibilidad. Apple, por su parte, ofrece desde Ajustes > Accesibilidad la opción “Reducir transparencia” para quienes prefieran un contraste mayor.

Por ahora, todo indica que Liquid Glass se consolidará en cuestión de tiempo. A medida que WhatsApp complete su despliegue global, millones de usuarios comenzarán a notar una experiencia visual más coherente con el universo estético de iOS 26. Una evolución sutil pero significativa, que refuerza la intención de Meta por mantener a WhatsApp en sintonía con las tendencias de diseño del ecosistema Apple.