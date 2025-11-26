Dr. Simi llega a WhatsApp con un bot que revolucionará las compras digitales

noviembre 26, 2025

Dr. Simi, uno de los personajes más emblemáticos y cercanos al público en la industria farmacéutica mexicana, ha dado un paso decisivo hacia la innovación digital al integrar un nuevo bot dentro de WhatsApp, la plataforma de mensajería más usada en el país. En alianza con Auronix, esta herramienta marca un hito dentro del comercio conversacional, permitiendo a las personas usuarias buscar productos, consultar disponibilidad y recibir un carrito precargado sin salir del chat, creando así una experiencia integral, ágil y totalmente automatizada.

Una estrategia que amplía acceso a medicamentos mediante un canal masivo

En México, más de 77 millones de personas usan WhatsApp diariamente, lo que convierte a la aplicación en el canal digital con mayor alcance entre los consumidores. Con esta integración, Farmacias Similares busca atender de manera digital hasta el 15% de su base de clientes, eliminando fricciones como descargas adicionales o tarifas, y manteniéndose fiel a su promesa de ofrecer los precios más competitivos del país.

El desarrollo del bot surgió tras sesiones de Discovery encabezadas por Auronix, donde se definieron objetivos claros y medibles. De este proceso nacieron OKR esenciales: “Alcanzar una tasa de conversión del 5%, reducir el tiempo total de compra a menos de 10 minutos y lograr un ROI de 10 a 1”.

Sobre este objetivo estratégico, Mónica Orozco, Head of Sales & Customer Success para Retail en Auronix, explicó: “Nuestro objetivo es entender los retos reales del negocio y del usuario final. No solo queremos crear un bot, sino una experiencia que acompañe al cliente en todo su journey, desde la búsqueda hasta la entrega”.

Un modelo conversacional impulsado por IA para compras rápidas y seguras

El nuevo bot combina lo mejor de dos mundos: la cercanía del chat y la robustez del e-commerce. Las personas usuarias pueden buscar productos, revisar disponibilidad y recibir un carrito precargado con imágenes, descripciones y precios en tiempo real.

En cumplimiento con las mejores prácticas del ecosistema de Meta, Auronix implementó una arquitectura conversacional innovadora que garantiza procesos más seguros, fluidos y personalizados. Esto convierte a Farmacias Similares en la única cadena del país con un journey conversacional completo dentro de WhatsApp, tal como destacó Mariana Amaro, Product Owner de Retail en Auronix: “Con esta solución, Farmacias Similares se convierte en la única cadena del país con un journey conversacional completo dentro de WhatsApp. Es eficiencia operativa y experiencia de cliente en un mismo canal”.

El proyecto contempla una evolución que incluirá asistentes virtuales con IA capaces de acompañar todo el proceso, desde la búsqueda de medicamentos hasta el seguimiento de pedidos y la atención postventa.

Un roadmap que impulsa un ecosistema omnicanal y más humano

Entre las próximas funcionalidades previstas se encuentran asistentes de comercio con IA para recomendaciones personalizadas, automatización del tracking de pedidos y una integración omnicanal 360 que unifique atención, ventas y servicio.

Con más de 10 mil sucursales en todo el país, Farmacias Similares trabajará para que el canal conversacional sea responsable del 35% de las consultas y pedidos en línea, construyendo una relación más humana y continua con sus clientes.

El objetivo final es trascender la atención tradicional y llevar a WhatsApp una experiencia cercana y conversacional donde la tecnología potencie la conexión entre marca y consumidor. El acceso al bot está disponible mediante el código QR difundido en el comunicado o a través del enlace oficial: https://api.whatsapp.com/message/QAHYWQ3KVPSHC1?autoload=1&app_absent= .