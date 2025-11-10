ASEM y WhatsApp ofrecen un nuevo comienzo para las PyMEs mexicanas

noviembre 10, 2025

La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) en alianza con WhatsApp impartirán una serie de capacitaciones virtuales enfocadas en que pequeñas y medianas empresas puedan mejorar sus negocios a través de las capacidades tecnológicas que ofrece WhatsApp Business, la versión de la app especialmente diseñada para pequeños comercios.

La cita para el primero de diez encuentros virtuales será el día 12 de noviembre a las 10h, hora de la Ciudad de México. Estas sesiones no tienen costo y los interesados pueden registrarse en este link.

Algunos de los temas que se abordarán son, por ejemplo, las formas en las que los usuarios pueden sacar el mejor provecho de su catálogo en WhatsApp Business, o cómo crear mensajes automatizados que ayudan a diseñar una estrategia de atención al cliente 24/7 a través de la mensajería de negocios.

En México, 20% de los emprendedores ha cerrado algún negocio y el 59% de estos cierres ocurre dentro de los primeros tres años. Las principales causas son falta de liquidez (26.5%), problemas con socios (23.4%) y dificultades para conseguir financiamiento (21.5%), según datos de la Radiografía del Emprendimiento en México 2024. Ante este panorama, ASEM y WhatsApp buscan acercar a las PyMEs herramientas que les ayuden a mantenerse y crecer con ayuda de la tecnología, evitando que dejen de operar.

“En colaboración con WhatsApp nos entusiasma capacitar a las empresas y negocios del país para fortalecer su gestión en áreas clave como ventas, finanzas, marketing, recursos humanos, planificación, estrategia, entre otras que sabemos que pueden ser determinantes para impulsar su crecimiento y reducir las posibilidades de que cierren”, señaló Juan Carlos Cante, Presidente del Consejo Directivo de la ASEM.

“En México, WhatsApp se ha consolidado como el canal preferido para que personas y empresas de todos los tamaños se mantengan conectadas. De acuerdo con un estudio reciente de Morning Consult, 88% de las PyMEs mexicanas afirma que WhatsApp Business ha sido clave para generar nuevas oportunidades de venta.

A través de esta alianza, buscamos fortalecer el conocimiento y uso de la plataforma, permitiendo que más empresas aprovechen al máximo sus beneficios. Esto incluye la integración de agentes de inteligencia artificial, que pueden optimizar la atención al cliente y ofrecer experiencias personalizadas, impulsando así el crecimiento y la innovación en los negocios mexicanos”, señaló Eliana Pérez, gerente de Políticas Públicas de Meta en México.

Esta iniciativa es parte de la campaña de Meta/WhatsApp “Los Negocios que Amamos”, en la que se eligió a cuatro PyMEs en México para ser parte de un proceso de mentoría, apoyo financiero y capacitación con el que podrán darle a sus negocios un nuevo comienzo. Los negocios seleccionados para esta acción son: Librería Através del Espejo, Impresos Carbajal, Barbería La Higiénica y Sastrería Mayer. La selección fue dada a conocer durante la ofrenda de Día de Muertos presentada por Meta en el Kiosko Morisco de Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, desplegada del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Además de estas actividades, Meta/WhatsApp realizarán otros esfuerzos educativos de cara a la próxima temporada de compras en México, como el Buen Fin y Día de Reyes, con el objetivo de dar a conocer algunos consejos para que los pequeños negocios puedan aprovechar mejor las funciones de WhatsApp Business y prevenir caer en estafas en línea.