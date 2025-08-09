Wendy Guevara habla del asalto que sufrió y su video filtrado

agosto 9, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de uno de los momentos más complicados en su vida, Wendy Guevara habló sobre el asalto que ella y varias de sus amigas sufrieron hace algunas semanas, cuando se dirigían a su natal Guanajuato.

En una entrevista concedida a Adela Micha, Wendy Guevara dio detalles del asalto que sufrió junto a Paola Suárez y Vanessa 4K en plena carretera. En su momento, ellas no quisieron dar detalles del incidente ni denunciarlo, asegurando que solo les habían quitado sus celulares, pero ahora la ganadora de La casa de los famosos Mexico relató que fue un hecho mucho más violento.

Wendy relató que los hombres que las interceptaron en la carretera les quitaron todo el dinero que llevaban, las golpearon en la cara y les quitaron sus teléfonos. Además, le exigieron la información de su cuenta bancaria para ver cuánto dinero tenía.

Horas después del asalto, una vez que se encontraban en León, Guanajuato, contaron todo lo sucedido a sus familiares para que estuvieran al tanto de cualquier llamada o mensaje que pudieran recibir, cosa que no sucedió.

Wendy fue extorsionada y amenazada

Días más tarde Wendy y Karina Torres, otra integrante del clan de las perdidas, viajaron a Holbox. Es en este momento cuando la influencer comienza a ser extorsionada, pues empezó a recibir videos y fotos intimas enviadas desde el celular que le habían robado. El material también fue enviado a sus familiares y amigos.

Aquí los criminales comenzaron a amenazarla a ella y a su gente más cercana, e incluso le dijeron que ya tenían registro del lugar en el que vive. Debido a que también tenían la información de su cuenta bancaria, le exigieron todo el dinero que tenía ahorrado.

Wendy asegura que sintió mucho miedo, no por ella, sino por las personas que aparecen junto a ella en esas fotos, por lo que accedió a darles todo el dinero que tenía en su cuenta.

Pese a esto, los delincuentes accedieron a su cuenta de Instagram y subieron directamente a sus historias el video que después circuló por todo el internet. Wendy cuenta que cuando lo hicieron le mandaron un mensaje diciéndole que era “un regalito” para que se diera cuanta que no sería fácil librarse de ellos.

En las redes solo quieren divertirse

La influencer reflexionó sobre las redes sociales, asegurando que ella entiende cómo funcionan y que todo el mundo busca reírse y divertirse, sin importar si otra persona lo está pasando mal, pero obviamente le dolió que el video fuera visto y compartido por miles de personas.