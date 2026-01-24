Vuelven José José y Juan Gabriel al escenario, con homenaje en Bellas Artes

enero 23, 2026

Los éxitos de los reconocidos cantantes José José y Juan Gabriel volverán a emocionar los corazones de los capitalinos a través de un conmovedor homenaje sinfónico en el Palacio de Bellas Artes, que promete estar lleno de talento, nostalgia y mucho sentimiento para recordar a dos grandes de la música mexicana.

Al respecto, la Secretaría de Cultura señalo que este homenaje se llevará a cabo en la Sala principal del Palacio de Bellas Artes, el próximo domingo 8 de febrero, siendo esta la única fecha en la que se presentará el concierto, por lo que los boletos ya están en preventa en la taquilla del recinto.

El legado de Juan Gabriel y José José sigue vigente en los hogares, fiestas y escenarios culturales, demostrando que la memoria y el reconocimiento de los grandes talentos, no se borra con el tiempo. Así, el concierto en Bellas Artes no solo será un espectáculo, sino una oportunidad para celebrar a dos artistas que marcaron la vida de muchos con sus canciones. A continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas este emotivo reconocimiento.

Interpretación a cargo de la Compañía Nacional de Ópera

La Compañía Nacional de Ópera es la que estará a cargo de la interpretación de los éxitos de “El príncipe de la canción” y “El divo de Juárez”, por lo que contarán con arreglos sinfónicos y operísticos especialmente diseñados para este tributo.

De esta manera, a este concierto se sumará la participación del tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz, quien con una amplia trayectoria en teatros y orquestas internacionales, será quien de voz a las grandes composiciones de Juan Gabriel y José José.

Homenaje con arreglos sinfónicos

Entre las canciones que se incluirán en el repertorio de este tributo musical se encuentran temas más emblemáticos como “Querida”, “Amor eterno”, “El triste” y “La nave del olvido”, los cuales ahora serán presentados con arreglos sinfónicos que buscan conmover una vez más a los fanáticos de ambos artistas.

Asimismo, el objetivo de ello, es retomar canciones ampliamente reconocidas por el público mexicano, y trasladarlas a un nuevo formato, no antes escuchado, respetando a sus autores, a través de grandes intérpretes contemporáneos.

Fecha, horario y precios de boletos

Esta gala se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero a las 17:00 horas. Igualmente, los boletos ya están disponibles en la taquilla del recinto, y en línea a través de Ticketmaster.

Además, contarán con precios que van desde $275 pesos hasta $1,860 pesos, a los que se suman cargos por servicio en caso de compra en línea. Recordamos que al tratarse de única función, es preferible adquirir los boletos con anticipación, ya que se espera que una gran audiencia acuda a escuchar nuevamente los éxitos de estos grandes cantantes.