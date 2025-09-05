Anel Noreña, ex esposa de José José es hospitalizada tras sufrir infarto cerebral

septiembre 5, 2025

Redacción/Xalapa. Anel Noreña, ex esposa de José José fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto cerebral, desde hacía semanas se rumuraba que la señora, de 81 años, no se encontraba del todo bien de salud.

La noticia se dio a conocer en redes sociales y hasta el momento no se ha confirmado la gravedad en que se encuentra, incluso surgieron versiones encontradas respecto a si se trató, en efecto, de un infarto cerebral o si fue un conato de este. Aun así, ambos padecimientos son de suma delicadeza debido a la edad de Anel.

Hasta el momento su hijo, José Joel, no ha dado declaraciones al respecto.