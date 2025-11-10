Se rinden 170 mil personas ante proyección de Juan Gabriel en CDMX

noviembre 10, 2025

La proyección del concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990 reunió a más de 170 mil espectadores el sábado por la noche en el Zócalo capitalino, según cifras proporcionadas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Netflix, organizadores del evento gratuito.

La presentación mostró la grabación del famoso concierto de 1990, en el que el artista, conocido como “El Divo de Juárez”, lució su emblemático traje de lentejuelas doradas y negras, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México. El evento forma parte del resurgimiento de popularidad del cantante tras el estreno de la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” en la plataforma Netflix.

La asistencia superó los 70 mil espectadores que acudieron en 2024 a la proyección de su concierto “Mis 40 en Bellas Artes” de 2013, y los 70 mil que presenciaron su presentación en vivo en el Zócalo en 2013, antes de la Ceremonia del Grito de Independencia.

La plancha del Zócalo comenzó a llenarse desde la tarde y se encontraba repleta alrededor de las 20:15 horas. La proyección incluyó una nueva edición con imágenes inéditas del concierto benéfico del 9 de mayo de 1990, el primero de cuatro que ofreció en Bellas Artes, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda.

Entre los asistentes se encontraban familias, jóvenes y adultos mayores, así como imitadores del artista y vendedores de artículos alusivos. La velada concluyó con una presentación del Mariachi Estrella de América, que interpretó temas característicos del cantautor, y un despliegue de fuegos artificiales.

En paralelo a esta proyección, se inauguró una exhibición fotográfica con imágenes del archivo personal de Juan Gabriel, que permanecerá en el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana Cazadora hasta el 13 de noviembre, y en la estación de metro Bellas Artes hasta el 21 de noviembre.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016. Fue uno de los compositores más prolíficos de México, galardonado con dos premios Latin Grammy y reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.