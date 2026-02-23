Veracruz registra seis incendios forestales este 2026; suman más de 35 hectáreas dañadas

febrero 22, 2026

Juan David Castilla

La temporada de incendios forestales 2026 se intensificó en el estado de Veracruz, acumulando un total de seis siniestros con corte al 12 de febrero.

De acuerdo con Jessica Iveth Luna Lagunes, jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas conflagraciones han dejado una afectación preliminar de 35.67 hectáreas, cifra que subraya la necesidad de extremar precauciones en las zonas boscosas y rurales de la entidad.

La funcionaria detalló que, tan solo en la última semana reportada, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) contabilizó dos nuevos incidentes, lo que confirma la tendencia al alza propia de esta época del año.

Si bien Veracruz no figura actualmente entre los estados con mayor incidencia, lista encabezada por el Estado de México con 55 eventos, seguido de Jalisco, Morelos, Michoacán y Oaxaca, las autoridades advirtieron que el riesgo para el territorio veracruzano se incrementará en las próximas semanas debido a la disminución de lluvias y el aumento paulatino de las temperaturas.

Los reportes de la Conafor indican que la gran mayoría de estos incendios son provocados por la intervención humana, ya sea de forma accidental o intencional. El ambiente se ha vuelto notablemente más seco, lo que facilita que una chispa se convierta en un incendio de gran magnitud.

En este contexto, la sequía meteorológica que comienza a acentuarse vuelve a la vegetación mucho más inflamable, aumentando la vulnerabilidad de ecosistemas clave en regiones como las Altas Montañas y el Cofre de Perote.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un exhorto urgente a la población para modificar conductas de riesgo. Entre las recomendaciones principales se encuentra evitar por completo la quema de basura y pastizales, así como abstenerse de arrojar colillas de cigarro en las orillas de las carreteras, donde el pasto seco sirve como combustible inmediato.

La prevención es considerada la herramienta más eficaz para evitar que las cifras de hectáreas siniestradas sigan creciendo durante este primer trimestre del año.

La Conagua y los organismos de Protección Civil mantendrán un monitoreo constante sobre las condiciones de humedad y temperatura en la entidad. Se espera que la temporada de estiaje sea rigurosa, por lo que la colaboración ciudadana es vital para reportar de inmediato cualquier columna de humo sospechosa.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno será fundamental para realizar bloqueos epidemiológicos al fuego y proteger el patrimonio forestal de Veracruz frente a una temporada que promete ser climáticamente desafiante.