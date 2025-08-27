Veracruz, octavo lugar nacional con más abortos

agosto 27, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Veracruz ocupa el octavo lugar nacional con más aborto practicados durante el sexenio de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la agencia de datos TResearch, en todo el país se contabilizaron 522 casos.

El 68 por ciento de los casos registrados en México se concentran en tres entidades: Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México.

En CDMX hay reporte de 146 casos, mientras que en Nuevo León 144 y 66 en el Estado de México.

Le siguen Baja California con 34, Tamaulipas con 33, Guanajuato con 13, Michoacán con 10 y Veracruz con nueve casos.

Después se ubica Aguascalientes con ocho, Jalisco y Oaxaca con siete, Sonora e Hidalgo con seis y Baja California Sur con cinco, por mencionar algunas entidades.

Los datos fueron recabados desde el mes de octubre pasado hasta julio de este 2025: