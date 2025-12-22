Veracruz garantiza más de 1.2 millones de vacunas para la temporada invernal

diciembre 22, 2025

Xalapa, Ver., lunes 22 de diciembre de 2025.– Para proteger la salud de la población durante la temporada invernal, el Gobierno de Veracruz, en coordinación con el IMSS-Bienestar, cuenta con más de un millón 200 mil dosis de vacunas contra influenza, COVID y neumococo, cantidad suficiente para atender la demanda en todo el estado.

Durante conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, informó que el sistema de salud se encuentra plenamente preparado, con insumos, medicamentos y personal suficiente para responder a las enfermedades respiratorias propias de esta época.

Del 13 de octubre a la fecha, se han aplicado 377 mil 477 dosis contra influenza, 50 mil 024 contra COVID-19 y 41 mil 263 contra neumococo, avances que reflejan la respuesta positiva de la población a las acciones de medicina preventiva.

Asimismo, a través de la Caravana Abrigando Corazones, el personal del IMSS-Bienestar ha llevado la vacunación a comunidades con mayores afectaciones por las bajas temperaturas, beneficiando a mil 509 personas en municipios como Alpatláhuac, Calcahualco, Coscomatepec y Jalacingo.

La red de atención está conformada por 813 centros de salud y 60 hospitales, donde las vacunas se aplican de manera gratuita, segura y accesible para toda la población, como parte de una estrategia preventiva integral.

La campaña prioriza a los grupos vulnerables, entre ellos niñas y niños de 6 a 59 meses, personas de 5 a 59 años con comorbilidades, pacientes con inmunosupresión congénita o adquirida, personas con cáncer o VIH/sida, mujeres embarazadas en cualquier trimestre y en periodo de lactancia, personas adultas mayores de 60 años, así como personal del sector Salud.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Veracruz recuerda mantener las medidas preventivas entre ellas la higiene frecuente de manos, protección de las vías respiratorias, uso de ropa abrigadora y cubrebocas, consumo de alimentos ricos en vitaminas C y D, adecuada hidratación y, de manera fundamental, evitar la automedicación y completar el esquema de vacunación.