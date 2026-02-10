Sheinbaum y Moderna firman convenio para producir vacunas de ARN mensajero en México

febrero 9, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la noche de este lunes un convenio de colaboración con la empresa farmacéutica Moderna para la producción de vacunas de ARN mensajero en el país, como parte de una estrategia para fortalecer la soberanía sanitaria y la investigación científica nacional.

El acuerdo fue suscrito entre la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el laboratorio Liomont y Moderna, y contempla la producción de vacunas con la misma tecnología utilizada durante la pandemia por Covid-19.

Durante el acto, la mandataria destacó que este tipo de biológico representa un avance significativo para el sistema de salud mexicano, al permitir no solo la fabricación local de vacunas, sino también el impulso a la investigación y el desarrollo científico en el país.

Sheinbaum subrayó que la colaboración permitirá desarrollar vacunas contra diversas enfermedades, entre ellas el dengue y distintos tipos de cáncer, lo que abre nuevas oportunidades para la prevención y el tratamiento de padecimientos de alto impacto en la población.

Añadió que el proyecto contará con la participación activa de investigadoras e investigadores mexicanos en áreas como biomedicina, biotecnología y salud pública, lo que contribuirá a la formación de talento especializado y a la innovación científica.