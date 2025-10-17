Refuerzan vacunación ante llegada del invierno

octubre 17, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante la cercanía del invierno, el sector salud intensificó la campaña de vacunación contra el Covid-19, la influenza y otras enfermedades.

Este viernes se instaló un módulo en el parque Juárez donde se aplica la vacuna Pfizer contra Covid-19 para personas de 12 años en adelante, así como la vacuna contra la influenza para todas las edades. También se están aplicando dosis contra tétanos y difteria (desde los 15 años) y sarampión y rubéola (de 19 a 49 años).

El médico Luis Daniel González Hernández, supervisor regional de epidemiología del IMSS Bienestar, recordó que la campaña es permanente, por lo que la población puede acudir a cualquier unidad de salud con su cartilla para revisar si tienen su esquema completo.

Pidió especial atención para los grupos de riesgo, como niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, llamó a los padres de familia a vacunar a sus hijos, pues todos los biológicos son seguros y aprobados. “Estas vacunas han pasado por todos los protocolos y se ha demostrado que son seguras. Vacunarse puede prevenir enfermedades estacionales que están por venir”, subrayó.